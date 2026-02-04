ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
  • Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku

Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 3000Trymer do brody

BT3236/14

4.6
| (230) Opinie | 91% poleca ten produkt
Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
Wyposażony w innowacyjny system Lift & Trim trymer unosi i wychwytuje więcej przylegających włosków, co umożliwia efektywne i równe przycinanie. W ten sposób można z łatwością uzyskać 3-dniowy zarost albo krótką lub długą brodę.
Poznaj wszystkie korzyści

System Lift & Trim — 30% mniej pociągnięć

Efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku

  • Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm

  • Metalowe ostrza

  • 60 min działania po 1 godz. ładowania

  • System Lift & Trim

Nasadka systemu Lift & Trim unosi zarost do poziomu ostrzy, co zapewnia równomierne przycinanie

Nasadka systemu Lift & Trim unosi zarost do poziomu ostrzy, co zapewnia równomierne przycinanie

Przytnij zarost, korzystając z nowego systemu Lift & Trim: nasadka unosi zarost do poziomu ostrzy, co zapewnia równomierne przycinanie.

Ostrza są podwójnie ostrzone, co przyspiesza przycinanie

Ostrza są podwójnie ostrzone, co przyspiesza przycinanie

Ten trymer jest wyposażony w podwójnie ostrzone, metalowe ostrza, które przycinają więcej włosów za jednym pociągnięciem, co przyspiesza stylizację.

Delikatne dla skóry ostrza pozostawiają gładką skórę

Delikatne dla skóry ostrza pozostawiają gładką skórę

Zaokrąglone końcówki ostrzy zapobiegają zadrapaniom i podrażnieniom.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

230

Opinie

91%

poleca ten produkt

2

04/02/2026

Polska

Polska

Super produkt

Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Świetny wybór

Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.

Zalety

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Godny polecenia

Trymer Philips Series 3000 jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że  doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja: Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia

Zalety

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3617/15 Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3617/15 Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie