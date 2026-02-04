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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm
Metalowe ostrza
60 min działania po 1 godz. ładowania
System Lift & Trim
Przytnij zarost, korzystając z nowego systemu Lift & Trim: nasadka unosi zarost do poziomu ostrzy, co zapewnia równomierne przycinanie.
Ten trymer jest wyposażony w podwójnie ostrzone, metalowe ostrza, które przycinają więcej włosów za jednym pociągnięciem, co przyspiesza stylizację.
Zaokrąglone końcówki ostrzy zapobiegają zadrapaniom i podrażnieniom.
4.6
z 5
230
Opinie
91%
poleca ten produkt
Arek90
04/02/2026
Polska
Część promocji
Super produkt
Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
MaciekTestuje
26/01/2026
Polska
Część promocji
Świetny wybór
Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.
Zalety
Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
MaciekTestuje
26/01/2026
Polska
Część promocji
Godny polecenia
Trymer Philips Series 3000 jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja: Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia
Zalety
Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3617/15 Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3617/15 Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom