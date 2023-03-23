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Beardtrimmer series 3000 Trymer do brody
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
BT3236/14
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Instrukcja obsługi
Wszystko (10)
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Beard trimmer Series 3000Nasadka grzebieniowa do brody
Nożyk
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk