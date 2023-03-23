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Beardtrimmer series 3000 Trymer do brody

Produkcja zakończona

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Beardtrimmer series 3000Trymer do brody

BT3236/14

Beardtrimmer series 3000 Trymer do brody

Produkcja zakończona

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  • Sposób czyszczenia trymera do brody Philips serii 1000/3000. Uchwyt — czyszczenie na sucho, nasadki — czyszczenie na mokro
    Sposób czyszczenia trymera do brody Philips serii 1000/3000. Uchwyt — czyszczenie na sucho, nasadki — czyszczenie na mokro

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 662.2 kB
  • 13 April 2022

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