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Wszystkie serie

  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
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  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
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  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
  • Jedno pociągnięcie, równe przycinanie

Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 5000Trymer do brody

BT5502/15

4.6
| (229) Opinie | 94% poleca ten produkt

1 Nagroda

Jedno pociągnięcie, równe przycinanie
Pozwala uzyskać 3-dniowy zarost albo krótką lub długą brodę. Nasz innowacyjny system Lift & Trim PRO unosi włoski i kieruje je wprost na podwójne ostrza. Dzięki temu uzyskasz równe przycięcie za jednym pociągnięciem.
Poznaj wszystkie korzyści

2x większa dokładność dzięki systemowi Lift & Trim PRO

Jedno pociągnięcie, równe przycinanie

  • 5 nakładanych nasadek (2, 3, 5 i 7 mm)

  • Golarka z technologią dwukierunkowego dopasowywania do ciała

  • 61 min bezprzewodowego działania / 1 godz. ładowania

  • Nasadka ułatwiająca golenie pleców

  • Do 5 lat gwarancji

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Kilkudniowy zarost nie ma szans. System Lift&Trim Pro wychwytuje przylegające włoski i unosi je w kierunku ostrza, zapewniając precyzyjne przycinanie. Jest to także idealny trymer do długiej brody.

Samoostrzące się ostrza nie wymagają konserwacji

Samoostrzące się ostrza nie wymagają konserwacji

Podwójnie ostrzone ostrza są odpowiednie nawet do najgrubszych włosów i gwarantują precyzyjne przycinanie za każdym razem. Nie wymagają smarowania ani wymiany ostrzy.

Dostosowanie do różnych ustawień długości

Dostosowanie do różnych ustawień długości

Uzyskaj dokładnie taką długość, jakiej oczekujesz. Wystarczy przekręcić pokrętło do jednego z 40 ustawień długości w zakresie 0,4–20 mm w odstępach co 0,2 mm.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

229

Opinie

94%

poleca ten produkt

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Zalety

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Zalety

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

05/02/2024

Polska

Polska

Świetny produkt z precyzyjnymi nakładkami

Trymer świetnie sprawdził się na brodzie męża. Pierwszy weekend w którym nie musiałam wysłuchiwać narzekań na kolejne zużyte jednorazowe, niesprawdzające się maszynki do golenia. Mąż w końcu przekonał się do trymera :) Super ostrza, które bez problemu poradziły sobie z długością brody, a co najważniejsze - możliwość ustawienia odpowiadającej dla siebie długości trymowania. Super, że nie trzeba tego robić szybko i "po łebkach" w obawie przed rozładowaniem urządzenie - czas pracy akumulatora spokojnie pozwala na precyzyjne golenie. A możliwość mycie sprzętu pod wodą to ostatnia przyjemność po całem zabawie z brodą. Mąż jest zachwycony z trymera.

Zalety

Szybkie ładowanie, świetne nakładki, super szybkie i bezproblemowe czyszczenie pod wodą,

Wady

brak !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.