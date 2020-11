Konfigurowalne precyzyjne ustawienia dla każdego stylu brody

Ustawienia co 0,2 mm dla długości od 0,4 do 2 mm do precyzyjnej, krótkiej brody; ustawienia co 0,5 mm dla długości od 2 do 5 mm dla uzyskania efektu 3-dniowego zarostu; ustawienia co 1 mm dla długości większej od 5 mm do długiej brody.