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  • Zaawansowana precyzja
  • Zaawansowana precyzja
  • Zaawansowana precyzja

Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 5000Trymer do brody

BT5522/15

4.6
| (229) Opinie | 94% poleca ten produkt
Zaawansowana precyzja
Trymer do brody Philips 5500 to wysokiej jakości trymer do brody i zarostu, który przycina również włosy. Zaprojektowany z myślą o równomiernym przycinaniu pod dowolnym kątem i wyposażony w 40 regulowanych długości. Stalowe ostrza DualCut i 120-minutowy czas działania baterii litowo-jonowej.
Poznaj wszystkie korzyści

Pełna kontrola nad brodą i włosami

Zaawansowana precyzja

  • precyzyjne ustawienia co 0,2 mm

  • Samoostrzące się metalowe ostrza

  • 120 min bezprz. działania / 1 h ładow.

  • System Lift & Trim PRO

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Kilkudniowy zarost nie ma szans. System Lift&Trim Pro wychwytuje przylegające włoski i unosi je w kierunku ostrza, zapewniając precyzyjne przycinanie. Jest to także idealny trymer do długiej brody.

Samoostrzące się ostrza nie wymagają konserwacji

Samoostrzące się ostrza nie wymagają konserwacji

Podwójnie ostrzone ostrza są odpowiednie nawet do najgrubszych włosów i gwarantują precyzyjne przycinanie za każdym razem. Nie wymagają smarowania ani wymiany ostrzy.

Dostosowanie do różnych ustawień długości

Uzyskaj dokładnie taką długość, jakiej oczekujesz. Wystarczy przekręcić pokrętło do jednego z 40 ustawień długości w zakresie 0,4 – 10 mm w odstępach co 0,2 mm.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

229

Opinie

94%

poleca ten produkt

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Zalety

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Zalety

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

05/02/2024

Polska

Polska

Świetny produkt z precyzyjnymi nakładkami

Trymer świetnie sprawdził się na brodzie męża. Pierwszy weekend w którym nie musiałam wysłuchiwać narzekań na kolejne zużyte jednorazowe, niesprawdzające się maszynki do golenia. Mąż w końcu przekonał się do trymera :) Super ostrza, które bez problemu poradziły sobie z długością brody, a co najważniejsze - możliwość ustawienia odpowiadającej dla siebie długości trymowania. Super, że nie trzeba tego robić szybko i "po łebkach" w obawie przed rozładowaniem urządzenie - czas pracy akumulatora spokojnie pozwala na precyzyjne golenie. A możliwość mycie sprzętu pod wodą to ostatnia przyjemność po całem zabawie z brodą. Mąż jest zachwycony z trymera.

Zalety

Szybkie ładowanie, świetne nakładki, super szybkie i bezproblemowe czyszczenie pod wodą,

Wady

brak !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips