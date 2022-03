Poziomy precyzji odpowiednie dla każdego zarostu

Dobierz odpowiedni dla siebie sposób przycinania brody dzięki precyzyjnym krokom stylizacji. Ustawienia w odstępach co 0,2 mm i w przedziale 0,4–2 mm do przycinania krótkiej brody, w odstępach co 0,5 mm w przedziale 2–5 mm do uzyskania efektu równego 3–dniowego zarostu oraz w odstępach co 1 mm powyżej 5 mm do pielęgnacji długiej brody.