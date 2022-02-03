Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm
Samoostrzące się metalowe ostrza
Do 75 min działania po 1 h ładowania
Wydajny system zasysania
Wydajny system zasysania w trymerze do brody Philips 7000 zapewnia o 50% silniejszy przepływ powietrza* pozwalający na wychwytywanie do 95% przyciętych włosów**, co pozwala na utrzymanie porządku podczas przycinania.
Kilkudniowy zarost nie ma szans. System Lift&Trim Pro wychwytuje przylegające włoski i unosi je w kierunku ostrza, zapewniając precyzyjne przycinanie. Jest to także idealny trymer do długiej brody.
Podwójnie ostrzone ostrza są odpowiednie nawet do najgrubszych włosów i gwarantują precyzyjne przycinanie za każdym razem. Nie wymagają smarowania ani wymiany ostrzy.
4.1
z 5
173
Opinie
81%
poleca ten produkt
Krzysztof Strug
03/02/2022
Polska
Jest dobry
Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.
Zalety
Spełnia oczekiwania.
Wady
Na razie nie stwierdziłem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
PrzaJan
30/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego
Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Dawid D
11/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry trymer
Wytrzymała bateria, cicha praca, kilka włosków na umywalce po goleniu więc nie ma na co nażekac. Goląc cały zarost raz w tygodniu przez około 4 miesiące na 0,5 mm nie ładowałem jeszcze ani razu golarki. Szybko cicho i dokładnie, trymer godny polecenia.
Zalety
Wytrzymała bateria, cicha praca, dokładność, zasysanie zarostu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips
Testowana w laboratorium na sztucznym owłosieniu