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Wszystkie serie

  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
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  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
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  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
  • Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu

Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 7000Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

BT7500/15

4.1
| (173) Opinie | 81% poleca ten produkt
Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu
Z tym trymerem przytniesz brodę, wąsy i bokobrody bez bałaganu. Nowy trymer Philips Vacuum ma ulepszony, wydajny system z przepływem powietrza większym* o 50%. Pozwala to na skuteczne przechwytywanie obciętych włosów oraz utrzymanie porządku podczas przycinania.
Poznaj wszystkie korzyści

Najlepszy trymer firmy Philips z zasysaniem ściętego zarostu

Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu

  • Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm

  • Samoostrzące się metalowe ostrza

  • Do 75 min działania po 1 h ładowania

  • Wydajny system zasysania

Zwiększony przepływ powietrza ułatwia utrzymanie porządku

Zwiększony przepływ powietrza ułatwia utrzymanie porządku

Wydajny system zasysania w trymerze do brody Philips 7000 zapewnia o 50% silniejszy przepływ powietrza* pozwalający na wychwytywanie do 95% przyciętych włosów**, co pozwala na utrzymanie porządku podczas przycinania.

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Kilkudniowy zarost nie ma szans. System Lift&Trim Pro wychwytuje przylegające włoski i unosi je w kierunku ostrza, zapewniając precyzyjne przycinanie. Jest to także idealny trymer do długiej brody.

Samoostrzące się ostrza nie wymagają konserwacji

Samoostrzące się ostrza nie wymagają konserwacji

Podwójnie ostrzone ostrza są odpowiednie nawet do najgrubszych włosów i gwarantują precyzyjne przycinanie za każdym razem. Nie wymagają smarowania ani wymiany ostrzy.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

173

Opinie

81%

poleca ten produkt

03/02/2022

Polska

Polska

Jest dobry

Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.

Zalety

Spełnia oczekiwania.

Wady

Na razie nie stwierdziłem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

30/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego

Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

11/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry trymer

Wytrzymała bateria, cicha praca, kilka włosków na umywalce po goleniu więc nie ma na co nażekac. Goląc cały zarost raz w tygodniu przez około 4 miesiące na 0,5 mm nie ładowałem jeszcze ani razu golarki. Szybko cicho i dokładnie, trymer godny polecenia.

Zalety

Wytrzymała bateria, cicha praca, dokładność, zasysanie zarostu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips

  2. Testowana w laboratorium na sztucznym owłosieniu