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Produkcja zakończona
Najwyższa precyzja
Zachowaj pełną kontrolę nad kształtem brody dzięki wyjątkowej prowadnicy laserowej. Umożliwia ona stworzenie precyzyjnej i symetrycznej stylizacji bez ryzyka niepowodzenia.
precyzyjne ustawienia co 0,2 mm
Dwustronny trymer wykonany z metalu
60 min działania po 1 godz. ładowania
z prowadnicą laserową
Wyjątkowy, laserowy system prowadzący wyświetla linię mocnego światła, która ułatwi Ci wyznaczenie linii zarostu przed przycinaniem. Pokazuje, gdzie zostaną przycięte włosy, dzięki czemu za każdym razem uzyskasz pożądany efekt.
Aby ustawić preferowaną długość przycinania, wystarczy obracać kółko ustawień długości na uchwycie do momentu wyświetlenia się żądanej długości. Zostaje ona zablokowana, co umożliwia precyzyjne, równe przycinanie.
Pod nasadką grzebieniową o regulowanej długości znajduje się dwustronny precyzyjny trymer. Jedna strona to niezwykle wydajny trymer o szerokości 32 mm. Po drugiej stronie znajduje się precyzyjny trymer o szerokości 15 mm, który doskonale nadaje się do przycinania włosów na małych powierzchniach, np. pod nosem lub wokół ust. Został zaprojektowany tak, aby przycinać włosy bardzo krótko, chroniąc jednocześnie skórę, a jego niewielkie rozmiary i wygięta konstrukcja ułatwiają śledzenie ruchów podczas tworzenia cienkich linii i dopracowywania detali.
4.5
z 5
77
Opinie
89%
poleca ten produkt
wojtek83
02/03/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Można myć pod wodą
Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
pawlo1231
25/12/2016
Polska
ciekawy i nowoczesny trymer
Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
simao91
23/10/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam trymer
Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.