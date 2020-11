Precyzyjne nasadki grzebieniowe do pojedynczych włosów i do brody

Precyzyjna nasadka grzebieniowa do pojedynczych włosów zapewnia większą dokładność. Użyj jej zamiast nasadki grzebieniowej do brody, aby przyciąć włosy w trudno dostępnych miejscach albo zaokrąglić brzegi brody. Nasadka grzebieniowa do brody daje większą kontrolę umożliwiającą szybkie i równe przycinanie.