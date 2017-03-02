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Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 9000wodoodporny trymer do brody

BT9290/32

4.5

| (77) Opinie | 89% poleca ten produkt

Najwyższa precyzja

Zachowaj pełną kontrolę nad kształtem brody dzięki wyjątkowej prowadnicy laserowej. Umożliwia ona stworzenie precyzyjnej i symetrycznej stylizacji bez ryzyka niepowodzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

The world's most preferred electric male grooming brand1

Jedyny trymer do brody z prowadnicą laserową

Najwyższa precyzja

  • precyzyjne ustawienia co 0,2 mm

  • Dwustronny trymer wykonany z metalu

  • 60 min działania po 1 godz. ładowania

  • z prowadnicą laserową

Wyjątkowa prowadnica laserowa zapewnia precyzyjne, symetryczne rezultaty

Wyjątkowa prowadnica laserowa zapewnia precyzyjne, symetryczne rezultaty

Wyjątkowy, laserowy system prowadzący wyświetla linię mocnego światła, która ułatwi Ci wyznaczenie linii zarostu przed przycinaniem. Pokazuje, gdzie zostaną przycięte włosy, dzięki czemu za każdym razem uzyskasz pożądany efekt.

Kółko ustawień długości blokuje wybrane ustawienie

Kółko ustawień długości blokuje wybrane ustawienie

Aby ustawić preferowaną długość przycinania, wystarczy obracać kółko ustawień długości na uchwycie do momentu wyświetlenia się żądanej długości. Zostaje ona zablokowana, co umożliwia precyzyjne, równe przycinanie.

Dwustronny trymer: końcówki 32 mm i 15 mm ułatwiające dokładne golenie

Dwustronny trymer: końcówki 32 mm i 15 mm ułatwiające dokładne golenie

Pod nasadką grzebieniową o regulowanej długości znajduje się dwustronny precyzyjny trymer. Jedna strona to niezwykle wydajny trymer o szerokości 32 mm. Po drugiej stronie znajduje się precyzyjny trymer o szerokości 15 mm, który doskonale nadaje się do przycinania włosów na małych powierzchniach, np. pod nosem lub wokół ust. Został zaprojektowany tak, aby przycinać włosy bardzo krótko, chroniąc jednocześnie skórę, a jego niewielkie rozmiary i wygięta konstrukcja ułatwiają śledzenie ruchów podczas tworzenia cienkich linii i dopracowywania detali.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

77

Opinie

89%

poleca ten produkt

02/03/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Można myć pod wodą

Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

25/12/2016

Polska

Polska

ciekawy i nowoczesny trymer

Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

23/10/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam trymer

Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

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Przypisy

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 