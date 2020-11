80 min działania po 1 godz. ładowania; możliwość podłączenia do sieci

Dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu wystarczy ładować trymer do brody przez 1 godzinę, aby uzyskać 80 minut działania bezprzewodowego. Jeśli potrzebujesz więcej energii do przycinania, możesz po prostu podłączyć trymer do sieci elektrycznej. Trymer został zaprojektowany z myślą o zasilaniu akumulatorowym i sieciowym.