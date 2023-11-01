Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Technologia SteelPrecision
Czujnik PowerAdapt
3-poziomowy wskaźnik naładowania
Trymer do brody Philips 9000 Prestige jest wyposażony w nową technologię SteelPrecision, która składa się ze zintegrowanej metalowej nasadki do przycinania i mocnego ostrza. Niezależnie od siły nacisku system nie wygina się jak w przypadku plastikowych nasadek, dzięki czemu zapewnia najbardziej równomierne i precyzyjne rezultaty przycinania*.
Uzyskaj najbardziej równomierny efekt przycinania. Ten trymer do brody dla mężczyzn zawsze dopasowuje się do kształtu twarzy, a powłoka zapobiegająca tarciu umożliwia bezproblemowe i wygodne przesuwanie się po skórze.
Nasze metalowe ostrza pozostają ostre przez cały okres eksploatacji. Dzięki specjalnej geometrii ostrzy trymer do brody 9000 Prestige przycina nawet najgrubsze włosy bez wyrywania.
4.7
z 5
137
Opinie
91%
poleca ten produkt
ktoś z większego miasta
01/11/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super
Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.
Zalety
solidna budowa + działanie
Wady
cena
Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
AndrePT
02/03/2023
Polska
trymer najlepszy jaki miałem, precyzyjny
Długo zastanawiałem się nad zakupem firmy i modelu, jest tego dużo na rynku. zachęciło mnie głównie to, że nie ma miliona nakładek, że jest precyzyjne ustawienie w urządzeniu oraz to, że jest to trymer tylko do brody a nie jak inne do wszystkiego, nawet włosów w nosie. nie przeszkadza mi to, że nie wygala od "0", będzie nakładka z modelu 9820 do precyzyjnego modelowania, to sobie dokupię.
Zalety
W przypadku miękkiego zarostu sprawdza się genialnie, nie ma efektu wystającego niedogolonego zarostu. nawet nakładka do golenia pow. 5,4mm nie powoduje, że zarost ucieka z ostrza. przerabiałem w życiu kilka trymerów i ten wart jest wszystkiego, nawet ceny.
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Fabbian
18/01/2023
Polska
Bardzo dobry trymer
Pilęgnacja brody jest naprawdę prosta z tym urządzeniem. Trymer jest precyzyjny i daje równomierne efekt. Bateria ładuje się szybko, a czyszczenie jest łatwe bo urządzenie jest wodoodporne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Na podstawie obiektywnego testu z wykorzystaniem zdjęć z przybliżeniem przeprowadzonego przez niezależną agencję, w porównaniu z innymi produktami w tej klasie cenowej