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  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
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  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
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  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
  • Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody

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Beard trimmer 9000 PrestigeTrymer do brody

BT9810/15

4.7
| (137) Opinie | 91% poleca ten produkt
Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody
Philips BT9000 Prestige zapewnia niezrównaną precyzję dzięki wbudowanej metalowej nasadce do przycinania, która zapewnia jednakowe efekty przycinania niezależnie od siły nacisku.
Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsze od Philips

Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania idealnej brody

  • Technologia SteelPrecision

  • Czujnik PowerAdapt

  • 3-poziomowy wskaźnik naładowania

Najwyższa precyzja i równomierne efekty

Najwyższa precyzja i równomierne efekty

Trymer do brody Philips 9000 Prestige jest wyposażony w nową technologię SteelPrecision, która składa się ze zintegrowanej metalowej nasadki do przycinania i mocnego ostrza. Niezależnie od siły nacisku system nie wygina się jak w przypadku plastikowych nasadek, dzięki czemu zapewnia najbardziej równomierne i precyzyjne rezultaty przycinania*.

Przesuwa się po skórze, zapewniając gładkie przycinanie

Przesuwa się po skórze, zapewniając gładkie przycinanie

Uzyskaj najbardziej równomierny efekt przycinania. Ten trymer do brody dla mężczyzn zawsze dopasowuje się do kształtu twarzy, a powłoka zapobiegająca tarciu umożliwia bezproblemowe i wygodne przesuwanie się po skórze.

Ostre metalowe ostrza tną precyzyjnie i nie wyrywają włosów

Ostre metalowe ostrza tną precyzyjnie i nie wyrywają włosów

Nasze metalowe ostrza pozostają ostre przez cały okres eksploatacji. Dzięki specjalnej geometrii ostrzy trymer do brody 9000 Prestige przycina nawet najgrubsze włosy bez wyrywania.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

137

Opinie

91%

poleca ten produkt

01/11/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.

Zalety

solidna budowa + działanie

Wady

cena

Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

02/03/2023

Polska

Polska

trymer najlepszy jaki miałem, precyzyjny

Długo zastanawiałem się nad zakupem firmy i modelu, jest tego dużo na rynku. zachęciło mnie głównie to, że nie ma miliona nakładek, że jest precyzyjne ustawienie w urządzeniu oraz to, że jest to trymer tylko do brody a nie jak inne do wszystkiego, nawet włosów w nosie. nie przeszkadza mi to, że nie wygala od "0", będzie nakładka z modelu 9820 do precyzyjnego modelowania, to sobie dokupię.

Zalety

W przypadku miękkiego zarostu sprawdza się genialnie, nie ma efektu wystającego niedogolonego zarostu. nawet nakładka do golenia pow. 5,4mm nie powoduje, że zarost ucieka z ostrza. przerabiałem w życiu kilka trymerów i ten wart jest wszystkiego, nawet ceny.

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

18/01/2023

Polska

Polska

Bardzo dobry trymer

Pilęgnacja brody jest naprawdę prosta z tym urządzeniem. Trymer jest precyzyjny i daje równomierne efekt. Bateria ładuje się szybko, a czyszczenie jest łatwe bo urządzenie jest wodoodporne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Na podstawie obiektywnego testu z wykorzystaniem zdjęć z przybliżeniem przeprowadzonego przez niezależną agencję, w porównaniu z innymi produktami w tej klasie cenowej