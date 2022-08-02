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Beard trimmer 9000 Prestige Trymer do brody
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BT9810/15
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Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Beardtrimmer 9000 PrestigeNożyk
Beardtrimmer Series 9000Regulowana nasadka grzebieniowa do brody 5,4–10 mm
Beardtrimmer S9000 PrestigeEtui podróżne
Beardtrimmer series 9000Zasilacz sieciowy HQ8505
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips
Golarka Philips nierówno przycina włosy
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