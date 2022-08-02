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Beard trimmer 9000 Prestige Trymer do brody

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Beard trimmer 9000 PrestigeTrymer do brody

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Trymer do brody

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Wykorzystaj w pełni możliwości produktu

  • Film instruktażowy dotyczący obsługi i przycinania włosów za pomocą trymera do brody Prestige serii 9000
    Film instruktażowy dotyczący obsługi i przycinania włosów za pomocą trymera do brody Prestige serii 9000
  • Film instruktażowy dotyczący czyszczenia, ładowania i konserwacji trymera do brody Prestige serii 9000
    Film instruktażowy dotyczący czyszczenia, ładowania i konserwacji trymera do brody Prestige serii 9000

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.2 MB
  • 16 October 2025

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 637.1 kB
  • 17 December 2024

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