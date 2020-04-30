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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM2310/12

4.4
| (18) Opinie | 87% poleca ten produkt
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Słuchaj utworów ze smartfona, przesyłaj strumieniowo muzyczną bibliotekę przez Bluetooth i odtwarzaj płyty MP3-CD za pomocą tego kompaktowego, wielofunkcyjnego zestawu muzycznego firmy Philips. Możesz ładować wszystkie inteligentne urządzenia od smartfonów po tablety dzięki wbudowanemu portowi USB do ładowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB do ładowania

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Maksymalna moc wyjściowa: 15 W

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

18

Opinie

87%

poleca ten produkt

1

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża

Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mikrowieża przez duże "M"

Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!

Zalety

ładny design, czyste brzmienie

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża

25/02/2018

Polska

Polska

super

wieża mała, wygodna, dobrze działa bluetooth oraz usb, głośniki grają przyzwoicie, polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie