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Produkcja zakończona
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB do ładowania
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
4.4
z 5
18
Opinie
87%
poleca ten produkt
Maciek123
30/04/2020
Polska
POLECAM
świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco
Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża
Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mikrowieża przez duże "M"
Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!
Zalety
ładny design, czyste brzmienie
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża
bobb
25/02/2018
Polska
super
wieża mała, wygodna, dobrze działa bluetooth oraz usb, głośniki grają przyzwoicie, polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2310 Mikrowieża