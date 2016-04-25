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Produkcja zakończona
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Słuchaj utworów ze smartfona, przesyłaj strumieniowo muzyczną bibliotekę przez Bluetooth i odtwarzaj płyty MP3-CD za pomocą tego kompaktowego, wielofunkcyjnego zestawu muzycznego firmy Philips. Możesz ładować wszystkie inteligentne urządzenia od smartfonów po tablety dzięki wbudowanemu portowi USB do ładowania.
30 W
Bluetooth®
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
stomil
25/04/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2335 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2335 Microsistem muzical
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2335 Microsistem muzical