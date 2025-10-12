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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM102BU/00

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Kamera ESee CAM102 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.

Poznaj wszystkie korzyści

Wspomnienia ożyją w jakości HD

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Funkcja nagrywania z 3-sek wyprzedzeniem pozwala uchwycić momenty, które mogłyby Cię zaskoczyć

Funkcja nagrywania z 3-sek wyprzedzeniem pozwala uchwycić momenty, które mogłyby Cię zaskoczyć

Czasami najciekawsze momenty w życiu potrafią nas zaskoczyć. Dzięki funkcji nagrywania z 3-sek. wyprzedzeniem możesz nagrać więcej, nawet jeśli naciśniesz przycisk odrobinę za późno. Po włączeniu funkcji kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku nagrywania. Dzięki buforowi, w którym nieustannie zapisywany jest obraz, już nigdy niczego nie przegapisz.

Rozdzielczość do 5 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

Rozdzielczość do 5 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD

Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie