Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Kamera ESee CAM102 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.