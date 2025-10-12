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Produkcja zakończona
CAM102BU/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Kamera ESee CAM102 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.
Czasami najciekawsze momenty w życiu potrafią nas zaskoczyć. Dzięki funkcji nagrywania z 3-sek. wyprzedzeniem możesz nagrać więcej, nawet jeśli naciśniesz przycisk odrobinę za późno. Po włączeniu funkcji kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku nagrywania. Dzięki buforowi, w którym nieustannie zapisywany jest obraz, już nigdy niczego nie przegapisz.
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