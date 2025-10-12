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        Produkcja zakończona

        Kamera HD

        CAM150PK/00

        Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

        Kamera ESee CAM150 jest wytrzymała i wodoodporna — świetnie spisuje się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, nawet w wodzie czy na śniegu. Zaawansowana technologia zapobiegająca drganiom obrazu gwarantuje najostrzejszy obraz. Można nagrywać zarówno w formacie HD, jak i w formatach, które łatwo można przesłać pocztą e-mail, co pozwala dzielić się nagraniami z innymi w dowolnym czasie.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Nawet w wodzie lub na śniegu

        Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

        Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

        Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

        Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.

        Bardzo długi czas pracy akumulatora przekłada się na większą liczbę zdjęć i filmów

        Niewielka i stylowa konstrukcja sprawia, że kamera z łatwością mieści się w kieszeni

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie