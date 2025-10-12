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  • Karafka do mleka — kompletny zestaw
  • Karafka do mleka — kompletny zestaw

Karafka do mleka — kompletny zestaw

CP0586

Karafka do mleka — kompletny zestaw
Kompletna karafka do mleka pozwala zachować świeżość produktu. Karafkę można wygodnie przechowywać w lodówce. Jest zgodna z modelem Xelsis z 2017 roku.
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Produkty kompatybilne
GranAroma

GranAroma
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM6582/30R1

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

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Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM8782/30R1

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM6682/10

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM6685/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM6680/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM8780/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM8782/30

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM8780/00R1

GranAroma

GranAroma
W pełni automatyczny ekspres do kawy

SM6580/10

Znajdź kompatybilny produkt w karcie danych technicznych

Karafka do mleka — kompletny zestaw

  • Xelsis

  • Szybkie czyszczenie po użyciu

  • Dokładne czyszczenie raz w tygodniu

  • Nie można myć w zmywarce

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie