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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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CP0586
SM6582/30R1
SM6682/10R1
SM8782/30R1
SM6682/10
SM6685/00
SM6680/00
SM8780/00
SM8782/30
SM8780/00R1
SM6580/10
Xelsis
Szybkie czyszczenie po użyciu
Dokładne czyszczenie raz w tygodniu
Nie można myć w zmywarce
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.
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