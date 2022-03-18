Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Zamienna szczotka termiczna Zamienna szczotka termiczna Zamienna szczotka termiczna

      Essential Nasadka szczotki termicznej

      CP1882

      Zamienna szczotka termiczna

      The Thermal Bristles Brush dries hair, reduces frizz and increases volume

      Zobacz wszystkie korzyści
      Wybierz opcję płatności

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Akcesoria do pielęgnacji włosów
      Bezpłatna dostawa dla wszystkich zamówień

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Zamienna szczotka termiczna

      Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

      • Lokówka
      • Biało-różany
      • Rozmiar: 38 mm

      Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

      Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

      Specyfikacja techniczna

      • Część zamienna

        Pasuje do produktów do pielęgnacji włosów
        HP8660/40
      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.