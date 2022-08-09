Wyszukiwane terminy

    Zamienne urządzenie do masażu głowy

      Prestige Nasadka do masażu skóry głowy

      CP1975/01

      Zamienne urządzenie do masażu głowy

      Nasadka do masowania skóry głowy z miękkimi kolcami jednocześnie suszy włosy i stymuluje krążenie dzięki wytwarzanym wibracjom oraz delikatnemu ciepłu.

      Zamienne urządzenie do masażu głowy

      • Suszarka do włosów
      • Biało-czarny

      Specyfikacja techniczna

      • Części zamienne

        Pasuje do produktów do pielęgnacji włosów
        • BHD286
        • BHD287
        • BHD827
        • BHD829
