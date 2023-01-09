Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Zamienna głowica goląca do golarki damskiej Zamienna głowica goląca do golarki damskiej Zamienna głowica goląca do golarki damskiej

      Lady Shaver Series 8000 Głowica goląca

      CP2008/05

      Zamienna głowica goląca do golarki damskiej

      Ta głowica goląca do golarki damskiej Philips zawiera element siateczki i element tnący. Nakłada się ją na korpus urządzenia. Wymiana zagubionych, zużytych lub uszkodzonych elementów przedłuża skuteczność urządzenia.

      Zobacz wszystkie korzyści
      Wybierz opcję płatności

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Akcesoria do golarek damskich
      Bezpłatna dostawa dla wszystkich zamówień

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Zamienna głowica goląca do golarki damskiej

      Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

      • Golarka damska
      • Ciemnobłękitny

      Specyfikacja techniczna

      • Części zamienne

        Pasuje do produktów
        BRL166
      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.