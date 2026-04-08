5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Kawa
Wszystkie serie
Pokrywka z wężykiem
Obsługa klienta
CP9934/01
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Pokrywka zamyka spieniacz do mleka, a wężyk zapewnia wyjątkową sztywność i delikatność pianki. Zarówno pokrywkę, jak i wężyk można bez problemu myć w zmywarce. Elementy zgodne ze spieniaczem do mleka SENSEO® Milk Twister.
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!