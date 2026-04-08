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Pokrywka z wężykiem

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Pokrywka z wężykiem

CP9934/01

Pokrywka z wężykiem

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Instrukcje oraz dokumentacja

Pokrywka zamyka spieniacz do mleka, a wężyk zapewnia wyjątkową sztywność i delikatność pianki. Zarówno pokrywkę, jak i wężyk można bez problemu myć w zmywarce. Elementy zgodne ze spieniaczem do mleka SENSEO® Milk Twister.

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  • 8 April 2026

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