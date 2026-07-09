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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Silny przepływ powietrza do 2000 m³/h
Ciche działanie na poziomie 35 dB(A) (1)
3 prędkości dla spersonalizowanego komfortu
Automatyczna rotacja i regulacja nachylenia
Średnica głowicy 35 cm
Dzięki wydajności wentylacji do 2000 m³/h i 5 łopatkom, ten wentylator zapewnia intensywny przepływ powietrza, eliminując jego zastoje i wypełniając przestrzeń orzeźwiającym powietrzem dla codziennego komfortu.
Działając na poziomie zaledwie 35 dB(A) (1) – jak w cichej sypialni nocą – ten wentylator łączy wydajność z komfortową ciszą, idealną do snu, pracy i relaksu.
Doświadcz odświeżającego przepływu powietrza, który sięga nawet do 30 m, zapewniając przyjemną bryzę w całym pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy jesteś blisko czy daleko, ciesz się stałym uczuciem chłodu, gdziekolwiek się znajdujesz.
5.0
z 5
20
Opinie
100%
poleca ten produkt
we.ko
09/07/2026
Polska
idealny na upały
Wentylator biurkowy Philips CX1030 sprawdził się u mnie naprawdę dobrze. Ma nowoczesny, estetyczny wygląd i niewielkie rozmiary, dzięki czemu bez problemu znalazł miejsce na biurku i nie zajmuje dużo przestrzeni. Obsługa jest bardzo prosta, a możliwość regulacji ustawień pozwala łatwo dopasować nawiew do aktualnych potrzeb. Największym atutem jest dla mnie cicha praca, nawet przy dłuższym użytkowaniu nie rozprasza podczas pracy ani wieczornego odpoczynku. Właśnie dlatego świetnie sprawdza się także w pokoju dziecka. W upalne noce delikatnie chłodzi powietrze, nie zakłócając snu, co dla mnie jest ogromnym plusem. Mimo swoich kompaktowych wymiarów zapewnia przyjemne uczucie ochłody i dobrze radzi sobie nawet podczas największych upałów. Doceniam również możliwość regulacji kierunku nawiewu, dzięki czemu powietrze trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. To praktyczne urządzenie, które naprawdę poprawia komfort w gorące dni. Jest wygodne w użytkowaniu, ciche, estetyczne i funkcjonalne. Z czystym sumieniem mogę polecić je każdemu, kto szuka niewielkiego, ale skutecznego wentylatora do domu, biura czy pokoju dziecka. #testowanie Philips #testujprodukty.pl
Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-25
Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-25
Weronika 14
09/07/2026
Polska
Część promocji
Cichy i praktyczny wentylator na biurko
Korzystam z wentylatora Philips CX1030 podczas pracy oraz odpoczynku i dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Ma prosty, nowoczesny wygląd, dzięki czemu pasuje do różnych wnętrz i nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Doceniam możliwość wyboru kilku poziomów nawiewu oraz funkcję obrotu, która pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze. Nawiew jest wystarczająco mocny, aby przynieść ulgę w ciepłe dni, a przy niższych ustawieniach wentylator pracuje cicho. Nie przeszkadza mi podczas pracy, oglądania filmów ani innych codziennych czynności. Konstrukcja jest stabilna, a obsługa bardzo prosta i intuicyjna. Jak na wentylator biurkowy, jest to praktyczne urządzenie, które dobrze spełnia swoją funkcję.
Zalety
Największe zalety Philips CX1030 to cicha praca, kompaktowa konstrukcja, regulowany nawiew oraz wygoda użytkowania na co dzień.
Wady
Minusem jest przede wszystkim to, że ze względu na kompaktowy rozmiar sprawdza się głównie przy bezpośrednim nawiewie, a nie jako urządzenie do chłodzenia całego pokoju.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-07-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-07-01
RomekKM
08/07/2026
Polska
Część promocji
Bardzo cichy
Bardzo udany wentylator biurkowy. Jest cichy, nie zajmuje dużo miejsca, a mimo kompaktowych rozmiarów daje przyjemny nawiew. Świetnie sprawdza się podczas pracy przy komputerze i w upalne dni. Prosty w obsłudze, solidnie wykonany i zdecydowanie wart swojej ceny.
Zalety
Cichy Kompaktowy
Wady
Nie stwierdziłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-07-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-07-03
(1) Poziom hałasu przy najniższej prędkości.