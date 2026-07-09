ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
  • Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.

Wentylator biurkowy Philips serii 1000Wentylatory biurkowe

CX1030/01

5
| (20) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.
Doświadcz mocnego, cichego orzeźwienia z 3 prędkościami i płynną rotacją dla komfortu dopasowany do Twoich potrzeb. Zbudowany z wysokiej jakości materiałów i o smukłym, nowoczesnym designie, ten wentylator stołowy oferuje trwałość i stylowe działanie — idealny do każdej przestrzeni.
Poznaj wszystkie korzyści

Intensywne orzeźwienie i cicha praca dla prawdziwego komfortu.

Zaprojektowany z myślą o ciszy. Stworzony dla mocy.

  • Silny przepływ powietrza do 2000 m³/h

  • Ciche działanie na poziomie 35 dB(A) (1)

  • 3 prędkości dla spersonalizowanego komfortu

  • Automatyczna rotacja i regulacja nachylenia

  • Średnica głowicy 35 cm

Mocny przepływ powietrza dla natychmiastowej ulgi

Mocny przepływ powietrza dla natychmiastowej ulgi

Dzięki wydajności wentylacji do 2000 m³/h i 5 łopatkom, ten wentylator zapewnia intensywny przepływ powietrza, eliminując jego zastoje i wypełniając przestrzeń orzeźwiającym powietrzem dla codziennego komfortu.

Cicha wentylacja dla niezakłóconego odpoczynku

Cicha wentylacja dla niezakłóconego odpoczynku

Działając na poziomie zaledwie 35 dB(A) (1) – jak w cichej sypialni nocą – ten wentylator łączy wydajność z komfortową ciszą, idealną do snu, pracy i relaksu.

Daleki zasięg nawiewu dla maksymalnego orzeźwienia

Daleki zasięg nawiewu dla maksymalnego orzeźwienia

Doświadcz odświeżającego przepływu powietrza, który sięga nawet do 30 m, zapewniając przyjemną bryzę w całym pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy jesteś blisko czy daleko, ciesz się stałym uczuciem chłodu, gdziekolwiek się znajdujesz.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

20

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

09/07/2026

Polska

Polska

idealny na upały

Wentylator biurkowy Philips CX1030 sprawdził się u mnie naprawdę dobrze. Ma nowoczesny, estetyczny wygląd i niewielkie rozmiary, dzięki czemu bez problemu znalazł miejsce na biurku i nie zajmuje dużo przestrzeni. Obsługa jest bardzo prosta, a możliwość regulacji ustawień pozwala łatwo dopasować nawiew do aktualnych potrzeb. Największym atutem jest dla mnie cicha praca, nawet przy dłuższym użytkowaniu nie rozprasza podczas pracy ani wieczornego odpoczynku. Właśnie dlatego świetnie sprawdza się także w pokoju dziecka. W upalne noce delikatnie chłodzi powietrze, nie zakłócając snu, co dla mnie jest ogromnym plusem. Mimo swoich kompaktowych wymiarów zapewnia przyjemne uczucie ochłody i dobrze radzi sobie nawet podczas największych upałów. Doceniam również możliwość regulacji kierunku nawiewu, dzięki czemu powietrze trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. To praktyczne urządzenie, które naprawdę poprawia komfort w gorące dni. Jest wygodne w użytkowaniu, ciche, estetyczne i funkcjonalne. Z czystym sumieniem mogę polecić je każdemu, kto szuka niewielkiego, ale skutecznego wentylatora do domu, biura czy pokoju dziecka. #testowanie Philips #testujprodukty.pl

Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-25

Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-25

09/07/2026

Polska

Polska

Cichy i praktyczny wentylator na biurko

Korzystam z wentylatora Philips CX1030 podczas pracy oraz odpoczynku i dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Ma prosty, nowoczesny wygląd, dzięki czemu pasuje do różnych wnętrz i nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Doceniam możliwość wyboru kilku poziomów nawiewu oraz funkcję obrotu, która pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze. Nawiew jest wystarczająco mocny, aby przynieść ulgę w ciepłe dni, a przy niższych ustawieniach wentylator pracuje cicho. Nie przeszkadza mi podczas pracy, oglądania filmów ani innych codziennych czynności. Konstrukcja jest stabilna, a obsługa bardzo prosta i intuicyjna. Jak na wentylator biurkowy, jest to praktyczne urządzenie, które dobrze spełnia swoją funkcję.

Zalety

Największe zalety Philips CX1030 to cicha praca, kompaktowa konstrukcja, regulowany nawiew oraz wygoda użytkowania na co dzień.

Wady

Minusem jest przede wszystkim to, że ze względu na kompaktowy rozmiar sprawdza się głównie przy bezpośrednim nawiewie, a nie jako urządzenie do chłodzenia całego pokoju.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-07-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-07-01

08/07/2026

Polska

Polska

Bardzo cichy

Bardzo udany wentylator biurkowy. Jest cichy, nie zajmuje dużo miejsca, a mimo kompaktowych rozmiarów daje przyjemny nawiew. Świetnie sprawdza się podczas pracy przy komputerze i w upalne dni. Prosty w obsłudze, solidnie wykonany i zdecydowanie wart swojej ceny.

Zalety

Cichy Kompaktowy

Wady

Nie stwierdziłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-07-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-07-03

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. (1) Poziom hałasu przy najniższej prędkości.