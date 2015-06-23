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Produkcja zakończona
DCM2260/12
Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza
Odtwarzaj z urządzenia iPod/iPhone/iPad i ładuj je za pomocą podstawki dokującej DualDock ze złączem Lightning i złączem 30-stykowym. Ten zestaw muzyczny brzmi wspaniale, a ponadto wygląda świetnie w każdym domu. Można go ustawiać w różnych miejscach dzięki podstawie 2 w 1.
DualDock do urządzeń iPod/iPhone
Możliwość montażu na biurku lub ścianie
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 20 W
Innowacyjna stacja dokująca Philips DualDock ze złączami Lightning i 30-stykowym może ładować i obsługiwać dowolne urządzenie Apple. Stanowi połączenie eleganckiej stylistyki, wygody i funkcjonalności oraz umożliwia szybkie wybranie jednego z dwóch złączy. Słuchaj ulubionych utworów bez względu na typ urządzenia Apple.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
3.0
z 5
1
Opinia
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Przegląd ten został wykonany dla DCM2260 Hudební mikrosystém
Przegląd ten został wykonany dla DCM2260 Hudební mikrosystém