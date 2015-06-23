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Produkcja zakończona

Mikrowieża

DCM2260/12

3

| (1) Opinia

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

Odtwarzaj z urządzenia iPod/iPhone/iPad i ładuj je za pomocą podstawki dokującej DualDock ze złączem Lightning i złączem 30-stykowym. Ten zestaw muzyczny brzmi wspaniale, a ponadto wygląda świetnie w każdym domu. Można go ustawiać w różnych miejscach dzięki podstawie 2 w 1.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

  • DualDock do urządzeń iPod/iPhone

  • Możliwość montażu na biurku lub ścianie

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 20 W

DualDock do ładowania urządzeń firmy Apple i odtwarzania z nich muzyki (złącze Lightning i złącze 30-stykowe)

DualDock do ładowania urządzeń firmy Apple i odtwarzania z nich muzyki (złącze Lightning i złącze 30-stykowe)

Innowacyjna stacja dokująca Philips DualDock ze złączami Lightning i 30-stykowym może ładować i obsługiwać dowolne urządzenie Apple. Stanowi połączenie eleganckiej stylistyki, wygody i funkcjonalności oraz umożliwia szybkie wybranie jednego z dwóch złączy. Słuchaj ulubionych utworów bez względu na typ urządzenia Apple.

Maksymalna moc wyjściowa 20 W RMS

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

1

Opinia

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Przegląd ten został wykonany dla DCM2260 Hudební mikrosystém

Przegląd ten został wykonany dla DCM2260 Hudební mikrosystém

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie