[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Testuję wiele urządzeń, ale rzadko które wywołuje u mnie tak entuzjastyczną reakcję jak Philips DE5305/11. Ten sprzęt odmienił nasze domowe warunki w zakresie, jakiego się nie spodziewałam – od czystszego powietrza, przez mniejsze problemy alergiczne u dzieci, aż po znacznie szybsze suszenie prania. Połączenie osuszacza i oczyszczacza okazało się idealną odpowiedzią na wiele codziennych potrzeb – a urządzenie działa, skutecznie i bezproblemowo. Wygląd urządzenia oceniam bardzo wysoko – jest nowoczesne, minimalistyczne, kompaktowe, a jednocześnie solidnie wykonane. Dzięki neutralnej, jasnej kolorystyce świetnie wkomponował się zarówno w wystrój sypialni, jak i kuchni czy piwnicy. Poręczne uchwyty i kółka ułatwiają przemieszczanie – nie muszę dźwigać go po schodach. Piwnica, w której urządziliśmy siłownię, zawsze miała problem z wilgocią – czuć było stęchliznę, a sprzęt sportowy i ściany bywały wyraźnie zawilgocone. Po zaledwie kilku dniach pracy DE5305/11 w trybie osuszania zauważyliśmy znaczną poprawę – powietrze stało się suche i neutralne w zapachu. Już po 48 godzinach poziom wilgotności obniżył się z 76% do 53% (sprawdzane niezależnym higrometrem), co dla nas oznaczało koniec z zaparowanymi szybami i uczuciem duszności. Mój syn ma alergię na kurz i roztocza, a córka często budziła się z kaszlem. Od kiedy DE5305/11 działa w ich pokojach, dzieci przesypiają noce spokojnie – bez kaszlu, bez kichania, bez duszności. To dla mnie najważniejszy dowód skuteczności. Wskaźnik LED na urządzeniu pokazuje aktualną wilgotność powietrza, co daje natychmiastowy wgląd w warunki w pomieszczeniu. Urządzenie korzysta z systemu filtracji HEPA oraz filtra węglowego, co daje realne efekty – czuć to w powietrzu. Kurz jest skutecznie wyłapywany, a w sezonie pylenia oczyszczacz działa niemal bez przerwy – i robi to dyskretnie. Nie spodziewałam się, że oczyszczacz tak dobrze poradzi sobie z zapachami podczas gotowania – a jednak! Gotuję codziennie i często używam intensywnych przypraw, czosnku, cebuli. Dotąd zapachy utrzymywały się w salonie przez wiele godzin. Z Philips DE5305/11 uruchomionym w trybie oczyszczania zauważyłam, że zapach znika dużo szybciej – zwykle do 30 minut po zakończeniu gotowania. To ogromna zmiana. Tryb nocny to osobna perełka – urządzenie pracuje wtedy niemal bezszelestnie i wygasza czujniki oraz ekran, co jest absolutnie niezbędne dla wrażliwych osób, które nie mogą zasnąć przy żadnym świetle. Dla mnie to game changer – sen jest głębszy, a rano w sypialni nie ma uczucia „ciężkiego” powietrza. Philips DE5305/11 to coś więcej niż połączenie osuszacza i oczyszczacza – to realna poprawa jakości życia. Od świeżego powietrza w kuchni, przez zdrowy sen dzieci, aż po komfort ćwiczeń w domowej siłowni – każde z tych doświadczeń zmieniło się na lepsze dzięki temu urządzeniu. Pracuje cicho, wydajnie, wygląda nowocześnie i oferuje ogromną funkcjonalność – od automatycznych trybów, przez timer, aż po inteligentny system wygaszania wskaźników nocą. Z czystym sumieniem polecam – to sprzęt, który staje się nieodzownym elementem codziennego funkcjonowania całej rodziny.