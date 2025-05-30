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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Usuwa z powietrza do 34,3 L wody dziennie
Wydajny w pomieszczeniach o kubaturze do 150m3
Od zbyt wydokiego poziomu wilgotności 90% do zdrowych 60% w zaledwie 16 minut
Inteligentnie dostosowuje pracę do poziomu wilgotności
Przyjazny dla środowiska, i jednocześnie wydajny
Opracowany w celu szybkiego przywrócenia zdrowego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Skutecznie usuwa wilgoć, zwalcza pleśń, kondensację i zapach stęchlizny. Zapobiega rozwojowi alergenów i chroni dom przed szkodliwym działaniem wilgoci.
Usuwa do 34,3 litrów wilgoci z powietrza dziennie, ekwiwalent 62 butelek wody (2)! Idealny do pomieszczeń o kubaturze do 150 m³ (3). Zmniejsza wilgotność z niezdrowych 90% do komfortowych 60% w zaledwie 16 minut (4). Pojemny zbiornik 4L pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego opróżniania.
Wyeliminuj stęchłe zapachy pleśni, wilgotnych dywanów i mebli, skutecznie redukując nadmiar wilgoci. Nasyć powietrze swoimi ulubionymi olejkami eterycznymi, aby cieszyć się odświeżającymi, przyjemnymi zapachami.
4.9
z 5
82
Opinie
100%
poleca ten produkt
Tajka1312
30/05/2025
Polska
COŚ WSPANIAŁEGO 😍
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie pozytywnie mnie zaskoczyło – wygląda nowocześnie, świetnie wpasowuje się w domowe wnętrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, a panel sterowania czytelny i wygodny. Po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że powietrze w mieszkaniu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze do oddychania. Funkcja osuszania sprawdziła się szczególnie dobrze w łazience – wilgoć znika błyskawicznie. Urządzenie działa cicho, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza wieczorem. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i zdrowe powietrze. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000
Dawid99
29/05/2025
Polska
Skuteczny, cichy i niezawodny – Philips DE3306/11
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Testowałem osuszacz powietrza Philips DE3306/11 w swoim pokoju – pomieszczeniu, które wcześniej miało wyraźne tendencje do nadmiernej wilgotności, zwłaszcza przy suszeniu ubrań. Przez cały czas testów trzymałem w tym pokoju metalową suszarkę z praniem. Mimo to, nie pojawił się żaden grzyb ani zapach stęchlizny, co wcześniej było realnym zagrożeniem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000
Szwedzia
28/05/2025
Polska
Philips DE5305/11 - serio robi robotę"
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie sądziłam, że osuszacz powietrza zrobi aż taką różnicę - a jednak! Używamy go głównie w łazience i przy suszeniu prania - wilgoć znika w kilka godzin, a w powietrzu od razu czuć różnicę. Praca urządzenia jest cicha, nie przeszkadza nawet wieczorem. Obsługa? Dziecinnie prosta - kilka przycisków i gotowe. Fajnie, że ma kółka, bo bez problemu można go przestawiać między pomieszczeniami. No i wygląda naprawdę estetycznie - nie trzeba go chować po kątach. Jeśli zastanawiasz się, czy warto - według mnie zdecydowanie tak. Komfort w domu na plus.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000
(1) Testowane przez certyfikowaną stronę trzecią zgodnie z GB/T19411-2003 w temperaturze 35°C i 90% wilgotności względnej.
(2) Obliczono na podstawie wilgotności względnej podzielonej przez standardową butelkę wody pitnej o pojemności 550 ml.
(3) Odpowiedni obszar osuszania obliczony zgodnie z JEM1411:1998 o wysokości pomieszczenia 2,5 m.
(4) Obliczono: 20m3, od 60% RH przy 27°, testowane przez niezależne laboratorium zgodnie z GB/T 19411-2003. Wyniki mogą się różnić ze względu na naturalną wentylację, uwalnianie/pochłanianie wilgoci i wahania temperatury.
(5) W porównaniu z naturalnym suszeniem tkanin w pomieszczeniach, test Philips.
(6) Testowane z 20 syntetycznymi koszulkami, test Philipsa
(7) Obliczono: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) R134a (1,300) i R290 (<3)