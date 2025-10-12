ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

stojak Folio

DLN1732/10

Podróżuj ze swoim urządzeniem iPad

Podróżuj ze swoim urządzeniem iPad zamkniętym w skórzanym etui ze wzmocnioną obudową, które może również pełnić funkcję stojaka. Miękkie wnętrze i wbudowana podstawka dokująca zabezpieczają urządzenie iPad podczas przenoszenia.

Poznaj wszystkie korzyści

zamkniętym w stylowym etui pełniącym funkcję stojaka

Podróżuj ze swoim urządzeniem iPad

  • do iPada

etui w stylu Folio

Etui w stylu Folio chroni całe urządzenie za pomocą łatwo otwieranej osłony, dzięki której w każdej chwili możesz wygodnie skorzystać ze swojego iPada.

Skórzana warstwa zewnętrzna — stylowa i wytrzymała

Futerał ten jest wykonany z eleganckiej i wytrzymałej sztucznej skóry, która zapewnia stylową ochronę urządzenia.

Futerał możesz przenosić w torbie lub bez torby

Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 467.5 kB
  • 25 November 2023

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie