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Produkcja zakończona

Miękki futerał

DLN1757/10

Doskonałe dopasowanie

Miękki i giętki futerał o elastycznej konstrukcji zapewnia całkowitą ochronę urządzenia iPad oraz wygodny chwyt i idealne dopasowanie. Przezroczysty materiał ShockStop pochłania wstrząsy i chroni przed uderzeniami, umożliwiając jednocześnie dostęp do wszystkich funkcji i portów.

Poznaj wszystkie korzyści

zapewniające ochronę i pewny chwyt urządzenia iPad

Doskonałe dopasowanie

  • do iPada 2

Wstrząsoodporny futerał zapewnia pewny chwyt

Ten futerał jest wykonany z termoplastycznego poliuretanu, czyli wytrzymałego elastomeru, zapewniającego dobry chwyt i odporność na wstrząsy.

Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia

Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.

Ochrona przy zachowaniu pełnej funkcjonalności iPada

Korzystaj ze wszystkich funkcji iPada chronionego przez futerał dzięki otworom na przycisk zasilania/trybu uśpienia, złącze stacji dokującej i głośnik.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 582.6 kB
  • 20 November 2023

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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