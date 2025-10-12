Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DLN1757/10
Doskonałe dopasowanie
Miękki i giętki futerał o elastycznej konstrukcji zapewnia całkowitą ochronę urządzenia iPad oraz wygodny chwyt i idealne dopasowanie. Przezroczysty materiał ShockStop pochłania wstrząsy i chroni przed uderzeniami, umożliwiając jednocześnie dostęp do wszystkich funkcji i portów.
do iPada 2
Ten futerał jest wykonany z termoplastycznego poliuretanu, czyli wytrzymałego elastomeru, zapewniającego dobry chwyt i odporność na wstrząsy.
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.
Korzystaj ze wszystkich funkcji iPada chronionego przez futerał dzięki otworom na przycisk zasilania/trybu uśpienia, złącze stacji dokującej i głośnik.