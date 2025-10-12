Doskonałe dopasowanie

Miękki i giętki futerał o elastycznej konstrukcji zapewnia całkowitą ochronę urządzenia iPad oraz wygodny chwyt i idealne dopasowanie. Przezroczysty materiał ShockStop pochłania wstrząsy i chroni przed uderzeniami, umożliwiając jednocześnie dostęp do wszystkich funkcji i portów.