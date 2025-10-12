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Produkcja zakończona
DLP1010C/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10 tys. mAh z bezpiecznym akumulatorem litowo-polimerowym. Już nie musisz się martwić, gdy telefon jest rozładowany. Przewód USB-C z PD zapewnia maksymalną moc ładowania.
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
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