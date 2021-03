Port USB-C z obsługą technologii Power Delivery

USB-C to najnowsze złącze ładowania stosowane obecnie w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe, kamery zewnętrzne i tablety. PD (Power Delivery) to standard USB dla zasilania, który określa standard dla mocy 15 W, 27 W, 45 W i do 100 W.