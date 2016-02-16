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Produkcja zakończona
DLP3602U/10
Wskaźnik LED widoczny po naciśnięciu przycisku pozwala błyskawicznie określić stan naładowania akumulatora.
Ta uniwersalna ładowarka jest wyposażona w złącze USB, do którego, za pomocą przewodu USB (niedołączony do zestawu), można podłączyć urządzenie USB.
Dołączony do zestawu przewód micro-USB / USB 2.0 pozwala na komunikację z telefonami komórkowymi, cyfrowymi aparatami fotograficznymi i innymi urządzeniami przenośnymi ze złączem micro-USB. Noś go przy sobie, trzymaj w biurku lub zastąp zagubiony przewód, by móc połączyć urządzenie i naładować zawsze wtedy, gdy jest to konieczne.