W zestawie przewód Micro-USB do podłączania i ładowania

Dołączony do zestawu przewód micro-USB / USB 2.0 pozwala na komunikację z telefonami komórkowymi, cyfrowymi aparatami fotograficznymi i innymi urządzeniami przenośnymi ze złączem micro-USB. Noś go przy sobie, trzymaj w biurku lub zastąp zagubiony przewód, by móc połączyć urządzenie i naładować zawsze wtedy, gdy jest to konieczne.