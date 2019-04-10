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Produkcja zakończona
DS1600/12
Muzyka z urządzeń iPod/iPhone/iPad rozbrzmiewająca w całym domu
Dzięki Philips DualDock głośnik ze stacją dokującą DS1600 umożliwia odtwarzanie zawartości urządzeń iPod/iPhone/iPad oraz ich ładowanie za pośrednictwem złącza Lightning i złącza 30-stykowego. Urządzenie oferuje bogaty, pełny dźwięk i jest wyposażone w port USB umożliwiający ładowanie drugiego urządzenia przenośnego, co stanowi o jego uniwersalności.
DualDock
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Port USB do ładowania
8 W
Innowacyjna stacja dokująca Philips DualDock ze złączami Lightning i 30-stykowym może ładować i obsługiwać dowolne urządzenie Apple. Stanowi połączenie eleganckiej stylistyki, wygody i funkcjonalności oraz umożliwia szybkie wybranie jednego z dwóch złączy. Słuchaj ulubionych utworów bez względu na typ urządzenia Apple.
Dla większej wygody ten głośnik jest również wyposażony w złącze USB, które umożliwia ładowanie drugiego urządzenia przenośnego, nawet kiedy urządzenie iPod/iPhone jest zadokowane.
Zegar i data w głośniku ze stacją dokującą są automatycznie synchronizowane z urządzeniem iPod/iPhone/iPad po jego zadokowaniu. Aby wybrać tryb wyświetlania zegara lub daty, wystarczy nacisnąć przycisk.
4.0
z 5
3
Opinie
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1600 док-гучномовець
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1600 dokkolós hangsugárzó
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Zweryfikowany kupujący
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Przegląd ten został wykonany dla DS1600 boxă cu andocare
Przegląd ten został wykonany dla DS1600 boxă cu andocare