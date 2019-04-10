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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS1600/12

4

| (3) Opinie

Muzyka z urządzeń iPod/iPhone/iPad rozbrzmiewająca w całym domu

Dzięki Philips DualDock głośnik ze stacją dokującą DS1600 umożliwia odtwarzanie zawartości urządzeń iPod/iPhone/iPad oraz ich ładowanie za pośrednictwem złącza Lightning i złącza 30-stykowego. Urządzenie oferuje bogaty, pełny dźwięk i jest wyposażone w port USB umożliwiający ładowanie drugiego urządzenia przenośnego, co stanowi o jego uniwersalności.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka z urządzeń iPod/iPhone/iPad rozbrzmiewająca w całym domu

  • DualDock

  • do urządzeń iPod/iPhone/iPad

  • Port USB do ładowania

  • 8 W

DualDock do ładowania urządzeń firmy Apple i odtwarzania z nich muzyki (złącze Lightning i złącze 30-stykowe)

DualDock do ładowania urządzeń firmy Apple i odtwarzania z nich muzyki (złącze Lightning i złącze 30-stykowe)

Innowacyjna stacja dokująca Philips DualDock ze złączami Lightning i 30-stykowym może ładować i obsługiwać dowolne urządzenie Apple. Stanowi połączenie eleganckiej stylistyki, wygody i funkcjonalności oraz umożliwia szybkie wybranie jednego z dwóch złączy. Słuchaj ulubionych utworów bez względu na typ urządzenia Apple.

Możliwość doładowania drugiego urządzenia przenośnego za pomocą złącza USB

Możliwość doładowania drugiego urządzenia przenośnego za pomocą złącza USB

Dla większej wygody ten głośnik jest również wyposażony w złącze USB, które umożliwia ładowanie drugiego urządzenia przenośnego, nawet kiedy urządzenie iPod/iPhone jest zadokowane.

Automatyczna synchronizacja zegara/daty po zadokowaniu

Zegar i data w głośniku ze stacją dokującą są automatycznie synchronizowane z urządzeniem iPod/iPhone/iPad po jego zadokowaniu. Aby wybrać tryb wyświetlania zegara lub daty, wystarczy nacisnąć przycisk.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

3

Opinie

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1600 док-гучномовець

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1600 dokkolós hangsugárzó

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Zweryfikowany kupujący

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Przegląd ten został wykonany dla DS1600 boxă cu andocare

Przegląd ten został wykonany dla DS1600 boxă cu andocare

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie