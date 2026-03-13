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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
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Jakiej wody używać z żelazkiem parowym / steamerem Philips?
Jak usunąć kamień z żelazka parowego firmy Philips?
Jak wyczyścić zbiornik wody żelazka z generatorem pary Philips?
Jak wyczyścić stopę żelazka parowego / żelazka do prasowania na sucho Philips
Żelazko parowe Philips nie nagrzewa się
Żelazko z generatorem pary Philips nie usuwa zagnieceń
Żelazko parowe firmy Philips nie wytwarza pary
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