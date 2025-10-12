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DST6130/40
Strumień pary 50 g/min + silne uderzenie 220 g usuwa mocne zagniecenia
Technologia Drip-Stop zapobiega plamom
OptimalTemp – gwarancja braku przypaleń na tkaninach przeznaczonych do prasowania.
Stopa SteamGlide Plus zapewnia płynny poślizg po prasowanej tkaninie
Duży zbiornik 300 ml + funkcja automatycznego wyłączenia.
Ciągłe strumień pary na poziomie 50 g/min umożliwia szybsze i skuteczniejsze rozprasowywanie zagnieceń. W krótkim czasie Twoje ubrania będą gładkie i gotowe do założenia.
Silne uderzenie pary zapewnia dodatkową moc do wygładzania uporczywych zagnieceń, nawet na najgrubszych tkaninach.
Dzięki zastosowaniu technologii OptimalTEMP możesz prasować wszystko: od dżinsu po jedwab, od bawełny po kaszmir, bez regulacji temperatury, bez czekania i bez sortowania ubrań. Uniwersalna temperatura gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach (1).
Opinie
(1) Na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania (2) Przetestowano przez niezależny instytut na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego, drożdżaka C. Albicans oraz domowego kurzu na bawełnie w czasie 10 sekund prasowania.