ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary

Seria 7000Żelazko parowe HV czarno-czerwone

DST7022/40

4.4
| (85) Opinie | 88% poleca ten produkt
Gwarantowany strumień pary
Wydajność na długie lata dzięki funkcji odkamieniania Quick Calc Release i stopie SteamGlide Plus o zwiększonej odporności na zarysowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Dzięki usprawnionej funkcji uderzenia pary

Gwarantowany strumień pary

  • Ciągły strumień pary 50 g/min

  • Silne uderzenie pary 250 g

  • Stopa SteamGlide Plus

Silne uderzenie pary do 250 g usuwa uporczywe zagniecenia

Silne uderzenie pary do 250 g usuwa uporczywe zagniecenia

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Nasza blokada kapania zapobiega wyciekaniu wody na ubrania — pozwala to bez obaw prasować przy dowolnej temperaturze.

Stopa SteamGlide Plus

Stopa SteamGlide Plus

Stopa SteamGlide Plus naszego żelazka zapewnia świetny poślizg po wszystkich rodzajach tkanin. Wyróżnia się ponadprzeciętną odpornością na zarysowania i uszkodzenia, jest nieprzywierająca i prosta w czyszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

85

Opinie

88%

poleca ten produkt

4
3

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Krásně žehlící..

Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Žehlička

Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Je skvělá

Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie