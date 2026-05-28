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SmartPro Compact Zestaw części zamiennych
Produkcja zakończona
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FC8013/01
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Zestaw części zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Compact. Obejmuje 2 filtry i 1 parę szczotek bocznych, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.