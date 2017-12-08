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Produkcja zakończona

SmartPro ActiveOdkurzacz automatyczny/robot

FC8068/01

4.6

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wymieniaj, aby utrzymać optymalną wydajność

Zestaw akcesoriów zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Active. Obejmuje 2 filtry, 1 parę szczotek i 3 nakładki to wycierania na sucho, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.

Poznaj wszystkie korzyści

Zestaw akcesoriów zamiennych do odkurzacza SmartPro Active

Wymieniaj, aby utrzymać optymalną wydajność

  • Zestaw części zamiennych

  • 2 wymienne filtry

  • 1 para szczotek

  • 3 nakładki do wycierania na sucho

Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.

Rekomendowana wymiana raz w roku, aby uzyskać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu

Rekomendowana wymiana raz w roku, aby uzyskać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu

Wymieniaj szczotki raz w roku, aby uzyskiwać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu

Dokładniejsze sprzątanie dzięki zbieraniu nawet najdrobniejszego kurzu

Dokładniejsze sprzątanie dzięki zbieraniu nawet najdrobniejszego kurzu

Dokładniejsze sprzątanie dzięki zbieraniu nawet najdrobniejszego kurzu z podłogi

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

08/12/2017

Polska

Polska

Polecam

bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

20/06/2020

България

България

Продуктът работи перфектно

Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...

Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie