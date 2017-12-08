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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Wymieniaj, aby utrzymać optymalną wydajność
Zestaw akcesoriów zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Active. Obejmuje 2 filtry, 1 parę szczotek i 3 nakładki to wycierania na sucho, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.
Zestaw części zamiennych
2 wymienne filtry
1 para szczotek
3 nakładki do wycierania na sucho
Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.
Wymieniaj szczotki raz w roku, aby uzyskiwać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu
Dokładniejsze sprzątanie dzięki zbieraniu nawet najdrobniejszego kurzu z podłogi
4.6
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
drpepper
08/12/2017
Polska
Polecam
bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Dyakov
20/06/2020
България
Продуктът работи перфектно
Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...
Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet