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        Produkcja zakończona

        SSD

        FM01SM130B/00

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Pamięć SSD zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Szybka wymiana plików

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        • 1 TB

        • Półprzewodnikowy

        Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika

        Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci USB, bez zbędnego kłopotu.

        Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0

        Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

        Wbudowana nasadka zabezpieczająca zapewnia wygodę

        Nigdy więcej nie zgubisz nasadki! Wbudowana nasadka zabezpieczająca zawsze pozostanie na swoim miejscu. Aby skorzystać z zawartości pamięci USB, wystarczy odchylić nasadkę do tyłu i podłączyć pamięć.

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie