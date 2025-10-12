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Produkcja zakończona
FM01SM130B/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Pamięć SSD zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
1 TB
Półprzewodnikowy
Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci USB, bez zbędnego kłopotu.
Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.
Nigdy więcej nie zgubisz nasadki! Wbudowana nasadka zabezpieczająca zawsze pozostanie na swoim miejscu. Aby skorzystać z zawartości pamięci USB, wystarczy odchylić nasadkę do tyłu i podłączyć pamięć.
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