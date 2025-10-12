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Produkcja zakończona
FM16FD170D/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips MOTION Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
16 GB
Motion Edition 2.0
2 sztuki w opakowaniu
Wybierz swój ulubiony kolor: różowy, purpurowy, zielony lub niebieski, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.
Pamięć o pojemności 16 GB doskonale nadaje się do wymiany i udostępniania dużych lub licznych plików za pomocą portu USB w komputerze PC lub laptopie.
Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.