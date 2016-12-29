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Produkcja zakończona
Bluetooth®
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, zarówno solidna jak i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Podwójny wzmacniacz zapewnia wyższą jakość dźwięku, redukując intermodulację między głośnikiem niskotonowym a głośnikiem wysokotonowym, ponieważ każdy przetwornik jest sterowany własnym, dedykowanym wzmacniaczem. W rezultacie otrzymujemy potężne brzmienie głębokich tonów niskich, które nie zakłócają wyższych częstotliwości cechujących się czystością i szczegółowością. W połączeniu z precyzyjną konstrukcją zwrotnicy aktywnej zapewnia to lepszą kontrolą fazy i pasma przenoszenia każdego przetwornika, czego wynikiem jest bardziej zrównoważony i naturalny dźwięk.
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.
4.4
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX10 Miniwieża Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX10 Miniwieża Hi-Fi
Hovy
28/08/2017
Česká republika
Super
Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém
leuz
16/05/2016
Česká republika
Jedním slovem-super.
Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém