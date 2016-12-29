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  • Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo

Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

FX10/12

4.4
| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt
Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo
Możesz przesyłać muzykę strumieniowo z urządzenia przenośnego przez Bluetooth®. Podwójny wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku i całkowitą moc wyjściową 230 W RMS — to porządny zastrzyk energii.
Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka o potężnym brzmieniu — bezprzewodowo

  • Bluetooth®

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, zarówno solidna jak i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Podwójny wzmacniasz zapewnia lepszą jakość dźwięku

Podwójny wzmacniasz zapewnia lepszą jakość dźwięku

Podwójny wzmacniacz zapewnia wyższą jakość dźwięku, redukując intermodulację między głośnikiem niskotonowym a głośnikiem wysokotonowym, ponieważ każdy przetwornik jest sterowany własnym, dedykowanym wzmacniaczem. W rezultacie otrzymujemy potężne brzmienie głębokich tonów niskich, które nie zakłócają wyższych częstotliwości cechujących się czystością i szczegółowością. W połączeniu z precyzyjną konstrukcją zwrotnicy aktywnej zapewnia to lepszą kontrolą fazy i pasma przenoszenia każdego przetwornika, czego wynikiem jest bardziej zrównoważony i naturalny dźwięk.

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

4
3
2

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX10 Miniwieża Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX10 Miniwieża Hi-Fi

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Super

Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém

16/05/2016

Česká republika

Česká republika

Jedním slovem-super.

Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX10 Hi-Fi minisystém

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie