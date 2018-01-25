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Produkcja zakończona
Bluetooth® i NFC
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.
Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
4.5
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
rafał1979
25/01/2018
Polska
swietna
użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi
marcel9040
02/12/2016
Polska
Polecam
Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi
kasia19931212
18/05/2015
Polska
bardzo funkcyjny
[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi