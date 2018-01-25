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  • Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo
  • Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo
  • Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo
  • Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo
  • Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo
  • Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo

Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

FX25/12

4.5
| (12) Opinie | 100% poleca ten produkt
Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo
Możesz przesyłać muzykę strumieniowo z urządzenia przenośnego przez Bluetooth® dzięki technologii NFC umożliwiającej natychmiastowe parowanie. Podwójny wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku i całkowitą moc wejściową 300 W RMS — to zaskakująco potężne brzmienie.
Poznaj wszystkie korzyści

Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo

  • Bluetooth® i NFC

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

12

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

25/01/2018

Polska

Polska

swietna

użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi

02/12/2016

Polska

Polska

Polecam

Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi

18/05/2015

Polska

Polska

bardzo funkcyjny

[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX25 Miniwieża Hi-Fi

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie