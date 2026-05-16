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Air Performer 4w1 serii 9000 Filtr NanoProtect HEPA
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FYM970/30
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Oryginalny filtr Philips idealnie pasuje do urządzenia Air Performer serii 9000, zapewniając wysoką wydajność. Filtr 3w1 NanoProtect HEPA, z węglem aktywnym i filtrem wstępnym chroni przed zanieczyszczeniami, pyłkami, kurzem, sierścią zwierząt i wirusami.
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