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Air Performer 4w1 serii 9000 Filtr NanoProtect HEPA

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Air Performer 4w1 serii 9000Filtr NanoProtect HEPA

FYM970/30

Air Performer 4w1 serii 9000 Filtr NanoProtect HEPA

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Instrukcje oraz dokumentacja

Oryginalny filtr Philips idealnie pasuje do urządzenia Air Performer serii 9000, zapewniając wysoką wydajność. Filtr 3w1 NanoProtect HEPA, z węglem aktywnym i filtrem wstępnym chroni przed zanieczyszczeniami, pyłkami, kurzem, sierścią zwierząt i wirusami.

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  • 16 May 2026

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