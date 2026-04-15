    Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

      Air Performer 4w1 serii 9000 Filtr NanoProtect HEPA

      FYM970/30

      Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

      Oryginalny filtr Philips idealnie pasuje do urządzenia Air Performer serii 9000, zapewniając wysoką wydajność. Filtr 3w1 NanoProtect HEPA, z węglem aktywnym i filtrem wstępnym chroni przed zanieczyszczeniami, pyłkami, kurzem, sierścią zwierząt i wirusami.

      Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

      Skutecznie wychwytuje do 99,97% nanocząsteczek (1)

      • Kompatybilny z Air Performer serii 9000
      • Zawartość opakowania: 2 półokrągłe filtry
      • Żywotność filtra: do 3 lat
      • Oryginalny filtr Philips
      Kompatybilny z Philips Air Performer serii 9000

      Wymienny filtr oczyszczający do Philips Air Performer 4w1: AMF970. Numer modelu można znaleźć na spodzie urządzenia.

      Filtr o długiej żywotności do 3 lat

      Ten oryginalny filtr oczyszczający zapewnia stałą ochronę przez okres do 3 lat (2), zmniejszając kłopoty i koszty. Urządzenie oblicza żywotność filtra i powiadamia, gdy potrzebna jest wymiana.

      Prosty system: kliknij i zwolnij

      Konserwacja jest niezwykle prosta dzięki systemowi „kliknij i zwolnij”. Wystarczy odblokować, wyjąć oraz wyczyścić lub wymienić filtr w kilka sekund.

      Oryginalny filtr Philips zapewniający optymalną wydajność

      Oryginalny filtr oczyszczający Philips został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do Twojego urządzenia. Aby uzyskać optymalną wydajność, zawsze używaj oryginalnego filtra Philips.

      3-warstwowy system filtracji z NanoProtect HEPA wychwytuje do 99,97% najmniejszych cząsteczek

      3-warstwowy system filtracji złożony z filtra wstępnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z węglem aktywnym wychwytuje do 99,97% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (1), chroniąc przed zanieczyszczeniami, wirusami, alergenami, bakteriami i nieprzyjemnymi zapachami.

      Inteligentny wskaźnik zużycia filtra

      Wskaźnik na wyświetlaczu urządzenia Philips informuje o konieczności wymiany filtra. Konserwacja przebiega sprawnie i trwa krócej niż minutę.

      Połącz z aplikacją Air+ dla większej wygody użytkowania

      Połącz urządzenie z aplikacją Air+, aby monitorować stan zużycia filtra i w razie potrzeby łatwo zamówić nowy.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Typ produktu
        Filtr NanoProtect HEPA
        Zawartość zestawu
        2x filtr półokrągły
        HEPA NanoProtect
        Tak
        Filtr wstępny
        Tak
        Aktywny węgiel
        Tak
        Czas eksploatacji
        3 lata

      • Wydajność

        Filtracja cząsteczek stałych
        do 99,97% przy 0,003 mikrona

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        22,5 cm
        Szerokość produktu
        22,5 cm
        Wysokość produktu
        15,0 cm
        Waga produktu
        0,62 kg

      • Wymiana

        Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips
        FYM970

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      • (1) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowanego zgodnie z normą DIN71460 aerozolem NaCl 0,003um i 0,3 um, instytut iUTA.
      • (2) Obliczona średnia. Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.

