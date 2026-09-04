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Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
Oryginalny filtr Philips idealnie pasuje do urządzenia Air Performer serii 9000, zapewniając wysoką wydajność. Filtr 3w1 NanoProtect HEPA, z węglem aktywnym i filtrem wstępnym chroni przed zanieczyszczeniami, pyłkami, kurzem, sierścią zwierząt i wirusami.
Kompatybilny z Air Performer serii 9000
Zawartość opakowania: 2 półokrągłe filtry
Żywotność filtra: do 3 lat
Oryginalny filtr Philips
Wymienny filtr oczyszczający do Philips Air Performer 4w1: AMF970. Numer modelu można znaleźć na spodzie urządzenia.
Ten oryginalny filtr oczyszczający zapewnia stałą ochronę przez okres do 3 lat (2), zmniejszając kłopoty i koszty. Urządzenie oblicza żywotność filtra i powiadamia, gdy potrzebna jest wymiana.
Konserwacja jest niezwykle prosta dzięki systemowi „kliknij i zwolnij”. Wystarczy odblokować, wyjąć oraz wyczyścić lub wymienić filtr w kilka sekund.
5.0
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
Vaiva45
04/09/2026
Lietuva
Ok
Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisti
Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Ediunia
03/09/2026
Lietuva
Oke
Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowanego zgodnie z normą DIN71460 aerozolem NaCl 0,003um i 0,3 um, instytut iUTA.
(2) Obliczona średnia. Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.