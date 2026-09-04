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  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

Air Performer 4w1 serii 9000Filtr NanoProtect HEPA

FYM970/30

5

| (12) Opinie | 100% poleca ten produkt

Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

Oryginalny filtr Philips idealnie pasuje do urządzenia Air Performer serii 9000, zapewniając wysoką wydajność. Filtr 3w1 NanoProtect HEPA, z węglem aktywnym i filtrem wstępnym chroni przed zanieczyszczeniami, pyłkami, kurzem, sierścią zwierząt i wirusami.

Poznaj wszystkie korzyści

Skutecznie wychwytuje do 99,97% nanocząsteczek (1)

Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

  • Kompatybilny z Air Performer serii 9000

  • Zawartość opakowania: 2 półokrągłe filtry

  • Żywotność filtra: do 3 lat

  • Oryginalny filtr Philips

Kompatybilny z Philips Air Performer serii 9000

Kompatybilny z Philips Air Performer serii 9000

Wymienny filtr oczyszczający do Philips Air Performer 4w1: AMF970. Numer modelu można znaleźć na spodzie urządzenia.

Filtr o długiej żywotności do 3 lat

Filtr o długiej żywotności do 3 lat

Ten oryginalny filtr oczyszczający zapewnia stałą ochronę przez okres do 3 lat (2), zmniejszając kłopoty i koszty. Urządzenie oblicza żywotność filtra i powiadamia, gdy potrzebna jest wymiana.

Prosty system: kliknij i zwolnij

Prosty system: kliknij i zwolnij

Konserwacja jest niezwykle prosta dzięki systemowi „kliknij i zwolnij”. Wystarczy odblokować, wyjąć oraz wyczyścić lub wymienić filtr w kilka sekund.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

12

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Ok

Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisti

Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

03/09/2026

Lietuva

Lietuva

Oke

Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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Przypisy

  1. (1) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowanego zgodnie z normą DIN71460 aerozolem NaCl 0,003um i 0,3 um, instytut iUTA.

  2. (2) Obliczona średnia. Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.