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Produkcja zakończona

Żelazko parowe

GC1433/30

4.9
| (14) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Proste i skuteczne
To wygodne żelazko parowe sprawia, że prasowanie jest łatwe i skuteczne dzięki ciągłemu strumieniowi pary i nieprzywierającej stopie, która ułatwia poślizg. Prasowanie za pomocą tego żelazka jest niezwykle proste.
Poznaj wszystkie korzyści

3 sposoby na ułatwienie prasowania

Proste i skuteczne

  • 2000 W

  • System antywapienny

  • Nieprzywierająca stopa

Moc do 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Moc do 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Moc do 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.

Ciągły strumień pary do 25 g/min ułatwia rozprasowywanie

Ciągły strumień pary do 25 g/min ułatwia rozprasowywanie

Ciągły strumień pary do 25 g/min ułatwia rozprasowywanie.

Silne uderzenie pary do 90 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary do 90 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary (90 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

14

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost s produktem

Pěkný,jednoduchý design, líbí se mi snadné a jednoduché ovládání, žádné zbytečné"čudlíky".

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Napařovací žehlička

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Napařovací žehlička

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie