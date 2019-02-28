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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2000 W
System antywapienny
Nieprzywierająca stopa
Moc do 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.
Ciągły strumień pary do 25 g/min ułatwia rozprasowywanie.
Silne uderzenie pary (90 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.
Nagrody
4.9
z 5
14
Opinie
100%
poleca ten produkt
Zuzi1408
28/02/2019
Česká republika
Spokojenost s produktem
Pěkný,jednoduchý design, líbí se mi snadné a jednoduché ovládání, žádné zbytečné"čudlíky".
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Napařovací žehlička
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Napařovací žehlička
martakot09
15/11/2019
Україна
Дуже задоволена покупкою
Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска
kusychka
12/11/2019
Україна
Задоволення від прасування
Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC1433/30 Парова праска