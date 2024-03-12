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Żelazko parowe

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Żelazko parowe

GC1434/70

Żelazko parowe

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Steam iron

  • PDF plik, 4.5 MB
  • 12 March 2024

Important Information Manual Philips Steam iron

  • PDF plik, 424.1 kB
  • 16 March 2024

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