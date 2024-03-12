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Produkcja zakończona
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GC1820/02
Produkcja zakończona
User Manual Philips 1700 series Steam iron
Jest w życiu tyle ciekawszych rzeczy niż prace domowe, dlatego lepiej jest je skończyć szybko. To wysokiej jakości żelazko ze specjalną spiczastą końcówką, niepowtarzalnym układem otworów dystrybuujących parę i gładko przesuwającą się stopą zostało stworzone specjalnie po to, aby przyspieszyć prasowanie.