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Seria 1700 Żelazko parowe

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Obsługa klienta

Seria 1700Żelazko parowe

GC1820/02

Seria 1700 Żelazko parowe

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips 1700 series Steam iron

  • PDF plik, 1.6 MB
  • 12 March 2024

Jest w życiu tyle ciekawszych rzeczy niż prace domowe, dlatego lepiej jest je skończyć szybko. To wysokiej jakości żelazko ze specjalną spiczastą końcówką, niepowtarzalnym układem otworów dystrybuujących parę i gładko przesuwającą się stopą zostało stworzone specjalnie po to, aby przyspieszyć prasowanie.

  • PDF plik
  • 26 November 2025

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