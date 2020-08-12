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Produkcja zakończona
Blokada kapania
Podwójny system antywapienny
Moc 2100 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.
Silne uderzenie pary (95 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.
Podwójny, aktywny system antywapienny żelazka parowego Philips zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku dzięki antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu funkcji Calc-Clean.
Nagrody
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
mi6i
12/08/2020
България
Ползвам този модел от десет години.
Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.
Zalety
Бързо загрява, глади перфектно.
Wady
няма такива
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Anda85
07/05/2019
România
Produs fiabil
Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Daniel31
30/01/2019
România
Un produs bun
Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.
Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur