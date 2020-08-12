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Produkcja zakończona

2500 seriesŻelazko parowe

GC2528

4.3
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Proste, szybkie i skuteczne
Do osiągnięcia doskonałych rezultatów potrzeba dużej ilości pary i wydajnego żelazka. Żelazko o mocy 2100 W nieprzerwanie wytwarza strumień pary o wielkości do 95 g oraz wyposażone jest w podwójny aktywny system antywapienny.
Poznaj wszystkie korzyści

Długotrwały strumień pary

Proste, szybkie i skuteczne

  • Blokada kapania

  • Podwójny system antywapienny

Ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Moc 2100 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.

Silne uderzenie pary do 95 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary do 95 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary (95 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Podwójny, aktywny system antywapienny żelazka parowego Philips zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku dzięki antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu funkcji Calc-Clean.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

12/08/2020

България

България

Ползвам този модел от десет години.

Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.

Zalety

Бързо загрява, глади перфектно.

Wady

няма такива

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528/02 Парна ютия

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528/02 Парна ютия

07/05/2019

România

România

Produs fiabil

Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

30/01/2019

România

România

Un produs bun

Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.

Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

Przegląd ten został wykonany dla 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie