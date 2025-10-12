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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805

Produkcja zakończona

Seria 2800Żelazko parowe

GC2805/02

1 Nagroda

Stworzone z myślą o codziennej pracy

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko o mocy 2000 W z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto jest wyposażone w łatwą w obsłudze funkcję usuwania kamienia. To praktyczne żelazko jest warte swojej ceny!

Poznaj wszystkie korzyści

Z nową stopą SteamGlide

Stworzone z myślą o codziennej pracy

  • Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka firmy Philips

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka firmy Philips

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce odporna na zarysowania, gładko przesuwa się po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.

2 lata gwarancji

2 lata gwarancji

Pełna gwarancja na okres 2 lat.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie