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Produkcja zakończona
GC2805/02
Stworzone z myślą o codziennej pracy
Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko o mocy 2000 W z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto jest wyposażone w łatwą w obsłudze funkcję usuwania kamienia. To praktyczne żelazko jest warte swojej ceny!
Stopa SteamGlide
Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce odporna na zarysowania, gładko przesuwa się po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.
Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.
Pełna gwarancja na okres 2 lat.
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