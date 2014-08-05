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  • Main in-use photograph Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron

Produkcja zakończona

Żelazko parowe

GC2960/02

5

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Stworzone z myślą o codziennej pracy

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. W zestawie tabletka rozpuszczająca kamień. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!

Poznaj wszystkie korzyści

Żelazko ze stopą SteamGlide

Stworzone z myślą o codziennej pracy

  • 2200 W

  • Strumień pary 35 g/min

  • Silne uderzenie pary 110 g

Moc 2200 W umożliwia nieprzerwane wytwarzanie dużej ilości pary

Moc 2200 W umożliwia nieprzerwane wytwarzanie dużej ilości pary

Ciągły strumień pary do 35 g/min

Ciągły strumień pary do 35 g/min

Ciągły strumień pary do 35 g/min zapewnia optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie zagniecenia.

Silne uderzenie pary (110 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary (110 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary (110 g) pozwala łatwo rozprasować najbardziej oporne zagniecenia.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Zalety

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Wady

Минусов нет.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data użycia 2019-07-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data użycia 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data użycia 2019-06-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска

Data użycia 2019-06-29

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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