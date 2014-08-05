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Produkcja zakończona
Stworzone z myślą o codziennej pracy
Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. W zestawie tabletka rozpuszczająca kamień. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!
2200 W
Strumień pary 35 g/min
Silne uderzenie pary 110 g
Ciągły strumień pary do 35 g/min zapewnia optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie zagniecenia.
Silne uderzenie pary (110 g) pozwala łatwo rozprasować najbardziej oporne zagniecenia.
Nagrody
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Zalety
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Wady
Минусов нет.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data użycia 2019-07-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data użycia 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data użycia 2019-06-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2960/50 Парова праска
Data użycia 2019-06-29