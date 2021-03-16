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  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*

Produkcja zakończona

Hairclipper series 5000Maszynka do strzyżenia włosów

HC5440/15

4.4
| (224) Opinie | 89% poleca ten produkt
Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
Maszynka do strzyżenia włosów z serii 5000 została zaprojektowana z myślą o trwałości i wydajności. Innowacyjny element tnący, ostrza ze stali szlachetnej i regulowana nasadka grzebieniowa zapewniają szybkie i ostre cięcie za każdym razem.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybsze i ostrzejsze cięcie dzięki technologii DualCut

Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 24 ustawienia długości

  • 75 min działania po 8 godz. ładowania

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został tak skonstruowany, aby obcinać włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips. Ma też solidną obudowę ze stali szlachetnej, która zapewnia większą pewność i trwałość.*

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.

Łatwy wybór długości — 24 ustawienia: od 0,5 mm do 23 mm

Łatwy wybór długości — 24 ustawienia: od 0,5 mm do 23 mm

Obróć kółko ustawień, aby wybrać i zablokować jedno z 23 ustawień długości — od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

224

Opinie

89%

poleca ten produkt

16/03/2021

Polska

Polska

Po prawie trzech latach użytkowania

Prawie trzy lata strzyżenia kilku głów i podgalania bród akumulator wytrzymuje a noże nadal są jak brzytwa.

Zalety

Dokładność i ostrość.

Wady

Głośność ale są głośniejsze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów

20/01/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wspaniałe ustawianie wysokości strzyżenia

Bardzo pożyteczne samostrzenie +bardzo poręczna przy strzyżeniu

Zalety

Pięknie strzyże jest super

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów

20/12/2019

Polska

Polska

Długi czas działania

Maszynka spełnia swoją funkcję. Długi czas działania po naładowaniu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips