2 lata gwarancji plus 3 lata po zarejestrowaniu produktu przez Internet

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte ogólnoświatową gwarancją i mają uniwersalny zakres napięć. Wystarczy zarejestrować maszynkę do strzyżenia na stronie www.philips.com/5years, aby oprócz standardowej 2-letniej gwarancji firmy Philips otrzymać dodatkowe 3 lata gwarancji, co daje w sumie 5-letnią gwarancję ogólnoświatową.