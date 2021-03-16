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Produkcja zakończona
Ostrza ze stali szlachetnej
24 ustawienia długości
75 min działania po 8 godz. ładowania
Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został tak skonstruowany, aby obcinać włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips. Ma też solidną obudowę ze stali szlachetnej, która zapewnia większą pewność i trwałość.*
Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.
Obróć kółko ustawień, aby wybrać i zablokować jedno z 23 ustawień długości — od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
4.4
z 5
224
Opinie
89%
poleca ten produkt
Qlawolf
16/03/2021
Polska
Po prawie trzech latach użytkowania
Prawie trzy lata strzyżenia kilku głów i podgalania bród akumulator wytrzymuje a noże nadal są jak brzytwa.
Zalety
Dokładność i ostrość.
Wady
Głośność ale są głośniejsze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Karol Wiśnia
20/01/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Wspaniałe ustawianie wysokości strzyżenia
Bardzo pożyteczne samostrzenie +bardzo poręczna przy strzyżeniu
Zalety
Pięknie strzyże jest super
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów
plusz01
20/12/2019
Polska
Długi czas działania
Maszynka spełnia swoją funkcję. Długi czas działania po naładowaniu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/15 Maszynka do strzyżenia włosów
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips