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Wszystkie serie

  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
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  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
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  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
  • Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.

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Hairclipper series 5000Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

HC5610/15

4.8
| (803) Opinie | 97% poleca ten produkt
Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.
Maszynka do strzyżenia włosów 5000 firmy Philips umożliwia szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie. 28 ustawień długości, technologia Trim-and-Flow i system podwójnych ostrzy pozwalają szybko uzyskać dokładną i równą fryzurę.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Wyjątkowa precyzja dla wszechstronnego strzyżenia.

Szybkie, równe i precyzyjne strzyżenie.

  • 3 nakładane nasadki (1 x do brody; 2 x do włosów)

  • 28 ustawień długości (0,5–28 mm)

  • 75 min bezprzewodowego działania / 8 godz. ładowania

  • Do 5 lat gwarancji

  • Do 5 lat gwarancji

Uzyskaj dłuższy czas pracy akumulatora dzięki zoptymalizowanej konstrukcji DuraPower

Uzyskaj dłuższy czas pracy akumulatora dzięki zoptymalizowanej konstrukcji DuraPower

Urządzenie, na którym zawsze można polegać. Technologia DuraPower chroni silnik i akumulator przed przeciążeniem, skutecznie wydłużając czas działania maszynki do strzyżenia.

28 ustawień długości za pomocą precyzyjnego pokrętła

28 ustawień długości za pomocą precyzyjnego pokrętła

Maszynka do strzyżenia Philips jest idealna do strzyżenia włosów o dowolnej długości, ponieważ zawiera 2 regulowane nasadki i dodatkową nasadkę do brody o długości 2 mm. Pozwala uzyskać precyzyjne strzyżenie w zakresie od 3 mm do 28 mm w odstępach co 1 mm. Użyj nasadki 2 mm do strzyżenia krótkiego zarostu lub do stylizacji brody, lub zdejmij nasadkę, aby uzyskać bardzo dokładne przycięcie 0,5 mm.

Pozostają tak ostre jak na początku bez smarowania

Pozostają tak ostre jak na początku bez smarowania

Samoostrzące się ostrza ze stali zostały zaprojektowane z myślą o niezwykłej trwałości. Nawet po 5 latach zapewniają cięcie z taką samą precyzją i dokładnością jak w pierwszym dniu użytkowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

803

Opinie

97%

poleca ten produkt

14/07/2026

Polska

Polska

Dobry wybór

Zakup Philipsa miał być ukłonem za to, że poprzednia maszynka tej marki- model C644, wytrzymała u mnie ponad 20 lat(!) i goli do dziś (naprawy wymagał tylko kabel zasilający), a teraz złamał się jeden z grzebieni. Z modelu HC5612 też jestem zadowolony-jest poręczny, dobrze strzyże.

Zalety

dobrze strzyże, nie zacina, ostra, dobra moc, dobry akumulator

Wady

czasami przydała by się większa długość strzyżenia do 40mm

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5612/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2026-06-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5612/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2026-06-30

04/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka do strzyżenia włosów

Maszynka sprawdza się doskonale. Wymienne nakładki ułatwiają pracę. Polecam

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5610/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2026-04-28

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5610/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2026-04-28

01/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra strzyżarka!

Strzyżarka Philips jest bardzo dobra, znaczne lepsza od tych, które miałem wcześniej. Dowodem na to jest to, że taką samą strzyżarkę kupiłem dla szwagra z okazji imienin. On też wysoko ocenił tę strzyżarkę.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5632/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5632/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 

  1. Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.

  2. Dotyczy wyłącznie modeli z serii 5000, 7000 i 9000. Dostępne na rynku globalnym, z wyłączeniem USA, Kanady i Chin.