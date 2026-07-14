Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Technologia Trim-n-Flow
28 ustawień długości (0,5–28 mm)
75 min działania po 8 godz. ładowania
Możliwość mycia w wodzie
Do 5 lat gwarancji
Urządzenie, na którym zawsze można polegać. Technologia DuraPower chroni silnik i akumulator przed przeciążeniem, skutecznie wydłużając czas działania maszynki do strzyżenia.
Maszynka do strzyżenia Philips jest idealna do strzyżenia włosów o dowolnej długości, ponieważ zawiera 2 regulowane nasadki i dodatkową nasadkę do brody o długości 2 mm. Pozwala uzyskać precyzyjne strzyżenie w zakresie od 3 mm do 28 mm w odstępach co 1 mm. Użyj nasadki 2 mm do strzyżenia krótkiego zarostu lub do stylizacji brody, lub zdejmij nasadkę, aby uzyskać bardzo dokładne przycięcie 0,5 mm.
Samoostrzące się ostrza ze stali zostały zaprojektowane z myślą o niezwykłej trwałości. Nawet po 5 latach zapewniają cięcie z taką samą precyzją i dokładnością jak w pierwszym dniu użytkowania.
4.8
z 5
802
Opinie
97%
poleca ten produkt
Oracz
14/07/2026
Polska
Dobry wybór
Zakup Philipsa miał być ukłonem za to, że poprzednia maszynka tej marki- model C644, wytrzymała u mnie ponad 20 lat(!) i goli do dziś (naprawy wymagał tylko kabel zasilający), a teraz złamał się jeden z grzebieni. Z modelu HC5612 też jestem zadowolony-jest poręczny, dobrze strzyże.
Zalety
dobrze strzyże, nie zacina, ostra, dobra moc, dobry akumulator
Wady
czasami przydała by się większa długość strzyżenia do 40mm
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5612/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2026-06-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5612/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2026-06-30
Margareta7
04/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Maszynka do strzyżenia włosów
Maszynka sprawdza się doskonale. Wymienne nakładki ułatwiają pracę. Polecam
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5610/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2026-04-28
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5610/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2026-04-28
Jan G. 57
01/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra strzyżarka!
Strzyżarka Philips jest bardzo dobra, znaczne lepsza od tych, które miałem wcześniej. Dowodem na to jest to, że taką samą strzyżarkę kupiłem dla szwagra z okazji imienin. On też wysoko ocenił tę strzyżarkę.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5632/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5632/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.
Dotyczy wyłącznie modeli z serii 5000, 7000 i 9000. Dostępne na rynku globalnym, z wyłączeniem USA, Kanady i Chin.