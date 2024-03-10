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HD2627/20

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Toaster

  • PDF plik, 3.9 MB
  • 10 March 2024

Toster ma otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia idealne, równomiernie opieczone, złociste grzanki, niezależnie od grubości kromki. Urządzenie wyposażone jest w ruszt do podgrzewania bułek oraz funkcję rozmrażania i podgrzewania. Wysoki podnośnik pieczywa, przycisk anulowania i nienagrzewająca się obudowa zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.

  • PDF plik
  • 31 March 2024

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