Toster ma otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia idealne, równomiernie opieczone, złociste grzanki, niezależnie od grubości kromki. Urządzenie wyposażone jest w ruszt do podgrzewania bułek oraz funkcję rozmrażania i podgrzewania. Wysoki podnośnik pieczywa, przycisk anulowania i nienagrzewająca się obudowa zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.