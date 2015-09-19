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Produkcja zakończona
2 otwory
3 funkcje elektroniczne
Biały
Wyjątkowo długi otwór
Wyjątkowo szerokie i głębokie otwory do pieczywa różnej grubości.
Zapewnia równomiernie opiekanie grubych i cienkich kawałków pieczywa.
Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików.
4.9
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
Radziecki
19/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
robertmajor
03/10/2012
Polska
super wyglad, świetny
Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster